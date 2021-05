Sconcerti: “Mi sono ricreduto su Osimhen, non mi piacciono certi tipi di calciatori, ma lui è migliorato tanto” (Di lunedì 10 maggio 2021) Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di Canale 21. In particolare, il giornalista ha espresso alcune parole in merito al match Spezia-Napoli e a Victor Osimhen. Di seguito quanto evidenziato: “Per battere squadre che hanno un gioco come lo Spezia serviva un pressing alto, quasi al limite dell’area di rigore. Il Napoli è stato bravo ad eseguirlo. Nel girone di ritorno, il Napoli ha fatto 36 punti come l’Atalanta e 8 in meno dell’Inter. Tutte le altre sono nettamente sotto e credo che le cose resteranno queste”. Su Osimehn.“Mi sbagliavo su Osimhen, non mi piacciono certi tipi di calciatori ma lui è migliorato molto e ha imparato a fare certi tipi di movimenti e ad approfittare ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Marioha parlato ai microfoni di Canale 21. In particolare, il giornalista ha espresso alcune parole in merito al match Spezia-Napoli e a Victor. Di seguito quanto evidenziato: “Per battere squadre che hanno un gioco come lo Spezia serviva un pressing alto, quasi al limite dell’area di rigore. Il Napoli è stato bravo ad eseguirlo. Nel girone di ritorno, il Napoli ha fatto 36 punti come l’Atalanta e 8 in meno dell’Inter. Tutte le altrenettamente sotto e credo che le cose resteranno queste”. Su Osimehn.“Mi sbagliavo su, non midima lui èmolto e ha imparato a faredi movimenti e ad approfittare ...

