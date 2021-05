Sampdoria-Spezia | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 maggio 2021) Mercoledì 12 maggio 2021 alle 20.45 al Luigi Ferraris di Genova si disputerà il derby ligure, gara valida per la 36° giornata di campionato di Serie A. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i blucerchiati hanno rimediato una sconfitta a San Siro contro l’Inter, vittoriosa grazie alle reti di Gagliardini e Pinamonti, alla doppietta di Sanchez e al rigore realizzato da Lautaro Martinez. La squadra di Ranieri si trova al nono posto in classifica con 45 punti, a +2 sul Verona e a +5 su Udinese e Bologna. Sconfitta casalinga nello scorso turno per gli spezzini, battuti 4 a 1 dal Napoli, vittorioso grazie ai gol di Zielinski e Lozano e alla doppietta di Osimhen. Il derby ligure contro laè fondamentale ...