Premi: ‘A tutta Donna’, dal 14 maggio al via la premiazione on line con la scrittrice Auci (2) (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – E ancora, Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – E ancora, Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio professionale, ha scelto di reinventarsi partendo proprio dalle rime e creando un sito web dedicato, www.filastrocche.it. Da lì sono nati i presupposti per creare Fattore mamma, una delle principali agenzie di comunicazione italiane, focalizzata sul target mamma e famiglia, dove convogliano migliaia di donne, che lavorano nel settore web e communication. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Premi: 'A tutta Donna', dal 14 maggio al via la premiazione on line con la scrittrice Auci (2)... - wannabelau : @meandmysuperego Elisa è un gioco a premi, chi indovina vince una fornitura di candele profumate. Ci sta giocando tutta la mia tl - cumaldi : @_DAGOSPIA_ Política salariale cinese. Vinto lo scudetto, anziché premiarti, tu premi il datore di lavoro. Logica tutta celeste. - ArenaRosario : RT @nonleggerlo: Ultima, e chiudo. #Gagliardini sulla '#rivolta' per stipendi e premi (@corsport): 'In tutta onestà dobbiamo ancora parlarn… - pino_nostro : RT @nonleggerlo: Ultima, e chiudo. #Gagliardini sulla '#rivolta' per stipendi e premi (@corsport): 'In tutta onestà dobbiamo ancora parlarn… -