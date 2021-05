PlayStation 1 interamente fatta di Lego è l' incredibile creazione di un fan!

(Di lunedì 10 maggio 2021) Un fan ha deciso di realizzare unafunzionante! Anthony John Clarke ha documentato fino ad ora ogni fase della suasu TikTok, che è iniziata con la ricerca della vecchia console. Il processo è iniziato rimuovendo l'elettronica dal guscio di plastica originale. La nuova scocca sarebbe arrivata sotto forma di una custodiadi, realizzatain mattoni e mantenendo alcune delle funzioni richieste dalla vecchia custodia in plastica. Quindi il creatore ha dovuto pensare all'organizzazione dei cavi e dei pulsanti, ma questa era solo la prima fase del processo. Leggi altro...

