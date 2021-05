Pigneto: vede i Carabinieri e si mette in bocca la droga per nasconderla, nei guai un 29enne (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha provato a nascondere le dosi già pronte di eroina ma è stato ugualmente sorpreso dai Carabinieri. Sono stati infatti i militari della Stazione di Roma piazza Dante, unitamente ai Carabinieri dell’8° Reggimento Lazio, ad arrestare un cittadino del Ghana di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Leggi anche: Paura al Pigneto: incendio in un palazzo, sei intossicati. Evacuati i residenti, strada chiusa Pigneto: pusher arrestato in Via Ascoli Nel corso di un mirato servizio di controllo, finalizzato alla prevenzione generale dei reati e controllo del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel quartiere del Pigneto, i Carabinieri hanno fermato l’uomo in via Ascoli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha provato a nascondere le dosi già pronte di eroina ma è stato ugualmente sorpreso dai. Sono stati infatti i militari della Stazione di Roma piazza Dante, unitamente aidell’8° Reggimento Lazio, ad arrestare un cittadino del Ghana di 29 anni, nella Capitale senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Leggi anche: Paura al: incendio in un palazzo, sei intossicati. Evacuati i residenti, strada chiusa: pusher arrestato in Via Ascoli Nel corso di un mirato servizio di controllo, finalizzato alla prevenzione generale dei reati e controllo del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel quartiere del, ihanno fermato l’uomo in via Ascoli ...

Advertising

zazoomblog : Pigneto: vede i Carabinieri e si mette in bocca la droga per nasconderla nei guai un 29enne - #Pigneto:… - CorriereCitta : Pigneto: vede i Carabinieri e si mette in bocca la droga per nasconderla, nei guai un 29enne -