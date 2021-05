Pescara-Salernitana 0-3: granata promossi in Serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) Pescara-Salernitana 0-3 Dopo ventitré anni dall’ultima volta, la Salernitana torna in Serie A al termine campionato vissuto da protagonista. Decisiva la vittoria di quest’oggi sul campo di un Pescara retrocesso grazie alle reti di Anderson, Casasola e Tutino. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Grassadonia schiera il 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, Guth, Vilta, Sorensen e Masciangelo in difesa. A centrocampo, Omeonga, Valdifiori e Machin. In avanti, Ceter, Odgaard e Capone. Risponde Castori con il 3-5-2: Belec tra i pali, Bogdan, Gyomber e Mantovani a far da scudo. A centrocampo, ci sono Di Tacchio, Capezzi e Kjine, con Casasola e Jarozinsky sulle corsie esterne. In avanti, Gondo e Tutino. Pescara-Salernitana 0-3: la sintesi granata ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021)0-3 Dopo ventitré anni dall’ultima volta, latorna inA al termine campionato vissuto da protagonista. Decisiva la vittoria di quest’oggi sul campo di unretrocesso grazie alle reti di Anderson, Casasola e Tutino. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Grassadonia schiera il 4-3-3 con Fiorillo tra i pali, Guth, Vilta, Sorensen e Masciangelo in difesa. A centrocampo, Omeonga, Valdifiori e Machin. In avanti, Ceter, Odgaard e Capone. Risponde Castori con il 3-5-2: Belec tra i pali, Bogdan, Gyomber e Mantovani a far da scudo. A centrocampo, ci sono Di Tacchio, Capezzi e Kjine, con Casasola e Jarozinsky sulle corsie esterne. In avanti, Gondo e Tutino.0-3: la sintesi...

