Onu | Israele cessi demolizioni e sgomberi

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha "espresso la sua profonda preoccupazione per le continue violenze nella Gerusalemme est occupata, nonché per i possibilidi famiglie ...

Il segretario generale dell', Antonio Guterres, ha "espresso la sua profonda preoccupazione per le continue violenze nella ... In una nota del portavoce ha "esortatoa cessare le demolizioni e ...Vedi Anche, scontri tra polizia e manifestanti palestinesi in tutto il Paese e sulla Spianata delle moschee.: 'Fermare gli sgomberi' Il premier uscente, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato ...Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha "espresso la sua profonda preoccupazione per le continue violenze nella Gerusalemme est occupata, nonché per i possibili sgomberi di famiglie pale ...I manifestanti protestano contro la richiesta di Israele di sgombero forzato ai danni di otto famiglie palestinesi residenti nel quartiere di Sheikh Jarrahm ...