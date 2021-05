Napoli, nuovi “mestieri” in tempi di crisi: bancarella di farmaci in strada. Denunciata (Di lunedì 10 maggio 2021) Aveva trasformato una bancarella in una farmacia abusiva. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica all’angolo con corso Arnaldo Lucci hanno notato una donna che, nascosta tra due auto, aveva esposto sulla sede stradale numerosi farmaci e parafarmaci. Napoli, trasforma il marciapiede in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Aveva trasformato unain unaa abusiva. Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica all’angolo con corso Arnaldo Lucci hanno notato una donna che, nascosta tra due auto, aveva esposto sulla sedele numerosie para, trasforma il marciapiede in una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

zazoomblog : Napoli nuovi “mestieri” in tempi di crisi: bancarella di farmaci in strada. Denunciata - #Napoli #nuovi #“mestieri… - gilnar76 : Nuovi contatti tra ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - teleischia : CORONAVIRUS. 6 NUOVI CONTAGI PER LE ISOLE DEL GOLFO DI NAPOLI - corrmezzogiorno : #Napoli Bollettino Campania, è strage: 54 vittime L’Unità di Crisi: preoccupati dalla m... - rep_napoli : Coronavirus Campania, 943 nuovi contagi: curva al 9.7 per cento [aggiornamento delle 16:24] -