MotoGP | Valentino Rossi rinfrancato dopo i Test di Jerez A Le Mans per iniziare la risalita

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non si può certo parlare di rivoluzione o ripartenza, ma idide la Frontera di lunedì scorso, quantomeno, hannoun inizio di Mondiale2021 letteralmente da incubo, il “Dottore” ha messo in pista tutta la sua voglia di rinascita nelle otto ore di sessione post-gara, per provare a rimettere un minimo in carreggiata una M1 che, fino alla gara iberica, appariva un rompicapo impossibile da risolvere. I risultati del pilota di Tavullia,tutto, erano laconici. Dodicesimo all’esordio di Losail 1, quindi sedicesimo nella seconda tappa qatariota, prima della caduta di Portimao e il diciassettesimo posto del GP di Spagna. In poche parole, il peggiore avvio di sempre nel nove volte campione del mondo. ...