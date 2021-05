Micromobilità, Generali entra nel capitale di Ridemovi (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Generali è entrata nel capitale di Ridemovi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore della Micromobilità con l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato con un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato la transazione in qualità di investment advisor del fondo. L’ingresso di Generali, si legge in una nota, consentirà a Ridemovi di estendere il parco mezzi a circa 70.000 unità (dalle attuali 30 mila) e di rafforzare ulteriormente la leadership in Italia e Spagna e aprire nuovi mercati in Europa ed extra UE. ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) –ta neldi, azienda attiva in Italia e Spagna nel settore dellacon l’offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini elettrici. L’investimento è stato perfezionato con un fondo di investimento specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del gruppoInsurance Asset Management ha curato la transazione in qualità di investment advisor del fondo. L’ingresso di, si legge in una nota, consentirà adi estendere il parco mezzi a circa 70.000 unità (dalle attuali 30 mila) e di rafforzare ulteriormente la leadership in Italia e Spagna e aprire nuovi mercati in Europa ed extra UE. ...

