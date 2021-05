Lupin | c’è la data del debutto della seconda parte

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021) Torna il personaggio interpretato da Omar Sy e ispirato al ladro gentiluomo di Maurice Leblanc. Ma per scoprire quando saranno disponibili i nuovi episodi bisogna risolvere un piccolo enigma In molti erano rimasti di stucco quando, al termine del quinto episodio, la serie Netflixera stata interrotta bruscamente subito dopo un colpo di scena: il figlio del protagonista – interpretato dall’attore Omar Sy – era scomparso nel nulla. La produzione francese aveva subito dei ritardi anche per viapandemia e quindi si era scelto di diffondere subito le puntate già pronte, girate fra Parigi e la cittadina normanna di Étretat all’inizio del 2021, e di distribuire le altre in seguito. È di oggi il primo indizio del ritorno. In un post pubblicato su Twitter nell’account ufficiale di Netflix si vede un’immagine in cui lo stesso Sy guarda dall’alto ...