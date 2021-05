(Di lunedì 10 maggio 2021) L’appena annunciato, sequel dello spin-off di Yakuza,un, come confermano alcuni indizi comparsi in rete Per uno Yakuza che ha oramai confermato la propria trasformazione in jrpg, con relativi combattimenti a turni, tocca allo spin-off con protagonista Takayuki Yagami (il cui primo episodio è da poco arrivato su next gen) portare avanti la tradizione action delle produzioni firmate Ruy Ga Gotoku Studio. Che non l’appena annunciatoè pronto a confermare questa volontà di intenti. Il gioco uscirà in contemporanea mondiale, evento decisamente epocale per i lavori del team, il prossimo 24 Settembre, e come vuole la tradizione sarà ricchissimo di elementi ludici collaterali. Confermato anche un ...

, il sequel dello spin - off di Yazuka del 2018, è stato svelato ufficialmente oggi. Ricordiamo che è stato annunciato per PlayStation e Xbox e per un breve periodo ci si aspettava che lo ...Venerdì 7 maggio 2021 Atlus ha presentato, il sequel del videogioco del 2018 nato come spin - off di Yakuza. Il titolo sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dal 24 settembre 2021, e pochi istanti fa ...Yakuza: Like a Dragon è stato pubblicato al di fuori dell'Asia nel novembre dello scorso anno ed è stato il passo più importante per la serie. Ha un nuovo personaggio principale, una nuova città ed è ...L'appena annunciato Lost Judgment potrebbe avere un Season Pass, come confermano alcuni indizi comparsi in rete.