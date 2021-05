L'ondata di sbarchi finisce sulla scrivania di Draghi (Di lunedì 10 maggio 2021) l problema dell'immigrazione torna a bussare alla porta della politica italiana. Se al momento Matteo Salvini tace in pubblico ma chiede un incontro al premier sul tema, i segnali più robusti di un possibile ritorno al centro della partita politica dell'immigrazione arrivano da Enrico Letta, che ha incontrato i rappresentanti di Open Arms ribadendo l'approccio aperto. Cosa succederà qualora gli sbarchi dovessero aumentare? Dalla posizione del governo sulle Ong si capirà la prossima battaglia dentro la maggioranza. Il problema dell'immigrazione torna a bussare alla porta della politica italiana. E' notizia degli ultimi giorni lo sbarco di oltre quattrocento immigrati nel porto di Trapani, portati in Italia dalla Ong tedesca Sea Watch. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha emesso il fermo amministrativo della nave, ripristinando una ... Leggi su panorama (Di lunedì 10 maggio 2021) l problema dell'immigrazione torna a bussare alla porta della politica italiana. Se al momento Matteo Salvini tace in pubblico ma chiede un incontro al premier sul tema, i segnali più robusti di un possibile ritorno al centro della partita politica dell'immigrazione arrivano da Enrico Letta, che ha incontrato i rappresentanti di Open Arms ribadendo l'approccio aperto. Cosa succederà qualora glidovessero aumentare? Dalla posizione del governo sulle Ong si capirà la prossima battaglia dentro la maggioranza. Il problema dell'immigrazione torna a bussare alla porta della politica italiana. E' notizia degli ultimi giorni lo sbarco di oltre quattrocento immigrati nel porto di Trapani, portati in Italia dalla Ong tedesca Sea Watch. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha emesso il fermo amministrativo della nave, ripristinando una ...

