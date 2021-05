L’ombra del Cremlino a Londra. Oltre il principe Michael (Di lunedì 10 maggio 2021) Le nubi si sono addensate su Kensington Palace dopo la rivelazione secondo cui il principe Michael of Kent, cugino della regina Elisabetta, si sarebbe offerto di fare da tramite tra un’inesistente compagnia sudcoreana (che fungeva da copertura per due reporter) e il Cremlino. Kent avrebbe sottolineato la forza del suo legame con Mosca, testimoniato dal suo essere stato insignito dell’Ordine di Amicizia da Dmitri Medvedev, e si sarebbe detto pronto a sfruttare le sue conoscenze per facilitare il dialogo con la cerchia ristretta del presidente Vladimir Putin dietro adeguato compenso. Alla videochiamata incriminata ha partecipato anche Simon Isaacs, marchese di Reading e socio in affari del principe, che ha definito “l’ambasciatore non ufficiale di Sua Maestà in Russia”. Il nobile ha spiegato le dinamiche: Kent avrebbe ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) Le nubi si sono addensate su Kensington Palace dopo la rivelazione secondo cui ilof Kent, cugino della regina Elisabetta, si sarebbe offerto di fare da tramite tra un’inesistente compagnia sudcoreana (che fungeva da copertura per due reporter) e il. Kent avrebbe sottolineato la forza del suo legame con Mosca, testimoniato dal suo essere stato insignito dell’Ordine di Amicizia da Dmitri Medvedev, e si sarebbe detto pronto a sfruttare le sue conoscenze per facilitare il dialogo con la cerchia ristretta del presidente Vladimir Putin dietro adeguato compenso. Alla videochiamata incriminata ha partecipato anche Simon Isaacs, marchese di Reading e socio in affari del, che ha definito “l’ambasciatore non ufficiale di Sua Maestà in Russia”. Il nobile ha spiegato le dinamiche: Kent avrebbe ...

Advertising

mamabuange : RT @duesoli: Se leggere è viaggiare, colorare è fissare l'ombra del pensiero. - daniebasta : RT @duesoli: Se leggere è viaggiare, colorare è fissare l'ombra del pensiero. - ACakoni : La libertà non è fare quello che si vuole. Neanche l’uomo più ricco del mondo può fare quello che vuole. Ci sarà se… - Anna19747174 : RT @Flavia72509448: Daytime dove di Giulia non si è vista neanche l’ombra, ma voi continuate a parlare di lei! Avete sempre il suo nome in… - Elisa06785607 : RT @Flavia72509448: Daytime dove di Giulia non si è vista neanche l’ombra, ma voi continuate a parlare di lei! Avete sempre il suo nome in… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ombra del L'ombra del transumanesimo: così l'uomo si "trasforma" in una macchina InsideOver