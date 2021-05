Lecce, fa la retromarcia col tir e investe una donna: lei si salva per miracolo così – Video (Di lunedì 10 maggio 2021) Prima la retromarcia, poi l’impatto. Un camionista, alla guida da un tir che aveva appena scaricato dei prodotti in un supermercato a Lequile, in provincia di Lecce, ha fatto retromarcia, investendo una donna. Fortunatamente la signora aveva appena aperto il bagagliaio della propria auto per prendere il passeggino per la figlia e così, subito dopo il colpo (come si vede nel Video) è stata spinta all’interno della macchina, uscendo illesa dall’incidente. Dopo essere stata soccorsa, infatti, è stata portata all’ospedale e dimessa la sera stessa con otto giorni di prognosi. Video Giovanni D’Agata/Youtube L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Prima la, poi l’impatto. Un camionista, alla guida da un tir che aveva appena scaricato dei prodotti in un supermercato a Lequile, in provincia di, ha fattondo una. Fortunatamente la signora aveva appena aperto il bagagliaio della propria auto per prendere il passeggino per la figlia e, subito dopo il colpo (come si vede nel) è stata spinta all’interno della macchina, uscendo illesa dall’incidente. Dopo essere stata soccorsa, infatti, è stata portata all’ospedale e dimessa la sera stessa con otto giorni di prognosi.Giovanni D’Agata/Youtube L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

globne : Lecce, fa la retromarcia col tir e investe una donna: lei si salva per miracolo così – Video: Prima la retromarcia,… - infoitinterno : Lecce, il tir travolge auto in retromarcia: giovane donna si salva lanciandosi nel bagagliaio - infoitinterno : Paura a Lecce, camion in retromarcia schiaccia una donna nel bagagliaio della sua auto - rdegiorgi53 : Lequile (Lecce) – Paura davanti al supermarket, camion in retromarcia investe una donna - fanpage : Lecce, fa retromarcia con il camion e investe una donna davanti al supermarket -