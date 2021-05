Laboratorio di Videogiochi su Nintendo Switch sarà solo digitale in Europa – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) Laboratorio di Videogiochi arriverà su Nintendo Switch solo in versione digitale in Europa, mentre sarà anche fisico in USA e Giappone.. Laboratorio di Videogiochi, il nuovo e particolare software annunciato di recente per Nintendo Switch come una sorta di game maker per la console in questione, uscirà solo in formato digitale in Europa, mentre in USA e Giappone sarà disponibile anche in formato fisico. La questione era in effetti già intuibile dal comunicato stampa con cui è stato annunciato l’arrivo di Laboratorio di Videogiochi, nel ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021)diarriverà suin versionein, mentreanche fisico in USA e Giappone..di, il nuovo e particolare software annunciato di recente percome una sorta di game maker per lain questione, usciràin formatoin, mentre in USA e Giapponedisponibile anche in formato fisico. La questione era in effetti già intuibile dal comunicato stampa con cui è stato annunciato l’arrivo didi, nel ...

