La Salernitana vola in Serie A: mancava dal 1999 (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana travolge il Pescara e conquista la promozione diretta in Serie A senza passare per i playoff. Un 10 maggio da ricordare per i granata che tornano nella massima Serie a ventidue anni di distanza dall’ultima volta, nella stagione 1998-1999. Si tratta della terza partecipazione al massimo campionato per la Salernitana che corona una stagione da sogno. Tre le reti rifilate al Pescara che hanno permesso ai granata di blindare il secondo posto alle spalle dell’Empoli: apre Anderson su rigore, chiude Casasola e dilaga Tutino. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Latravolge il Pescara e conquista la promozione diretta inA senza passare per i playoff. Un 10 maggio da ricordare per i granata che tornano nella massimaa ventidue anni di distanza dall’ultima volta, nella stagione 1998-. Si tratta della terza partecipazione al massimo campionato per lache corona una stagione da sogno. Tre le reti rifilate al Pescara che hanno permesso ai granata di blindare il secondo posto alle spalle dell’Empoli: apre Anderson su rigore, chiude Casasola e dilaga Tutino. SportFace.

