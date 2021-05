La ragazza cui sono state iniettate 6 dosi di Pfizer è stata dimessa

(Di lunedì 10 maggio 2021) AGI - Èdopo 24 ore di osservazione ladi 23 anni a cui ierisomministrate per errore seidi vaccino Pfizer all'ospedale Noa di Massa. Nel frattempo l'Asl Toscana Nord-Ovest ha promosso un audit per cercare di capire cosa sia successo nella catena delle procedure da osservare prima dell'inoculazione di un vaccino. E dunque appurare perchè gli èfatta per errore un'iniezione contenente una fiala intera di siero e non con una singola dose. Laè una giovane tirocinante di psicologia clinica che aveva ottenuto l'appuntamento per la prima dose in quanto rientrante nella categoria ‘personale sanitario'. Le condizioni della 23enne, che èsottoposta a una terapia di fluidi ...

AGI - Agenzia Italia

