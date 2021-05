Kessie ai tifosi: «Continuiamo a lottare, questa vittoria è per voi» (Di lunedì 10 maggio 2021) Kessie manda un messaggio ai tifosi del Milan sui social: «questa vittoria è per voi. Avanti così» – FOTO Franck Kessie, tra i protagonisti nella netta vittoria del Milan in casa della Juventus, ha dedicato il successo ottenuto allo Stadium ai tifosi rossoneri che l’hanno esaltato prima della partenza per Torino: «questa vittoria è per VOI! Continuiamo a lottare per il nostro obiettivo! Avanti così!». Il commento dell’ivoriano su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franck Yannick Kessie (@franckKessie) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021)manda un messaggio aidel Milan sui social: «è per voi. Avanti così» – FOTO Franck, tra i protagonisti nella nettadel Milan in casa della Juventus, ha dedicato il successo ottenuto allo Stadium airossoneri che l’hanno esaltato prima della partenza per Torino: «è per VOI!per il nostro obiettivo! Avanti così!». Il commento dell’ivoriano su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Franck Yannick(@franck) L'articolo proviene da Calcio News 24.

