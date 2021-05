Internazionali di Roma: Musetti e Mager accedono al secondo turno (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzo Musetti vince il primo set e i primi due game del secondo prima che il suo avversario, Hubert Hurkacz, si ritiri improvvisamente. Sorpresa in positivo invece quella di Gianluca Mager, che in due set elimina il n.23 del mondo, Alex De Minaur. Musetti bene al di là del ritiro di Hurkacz Nei primi nove game del primo set si assiste a 5 possibilità di break da entrambe le parti (tre per Musetti e due per Hurkacz), con nessuna che però viene concretizzata. Se infatti il polacco fa valere la prima di servizio, sulla seconda concede tanto al carrarese, che in risposta sulla seconda vince 8 punti su 13. Musetti invece trova ottime percentuali sia sulla prima che sulla seconda, mettendo costantemente in difficoltà Hurkacz; il campione di Miami prova a rispondere alle variazioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Lorenzovince il primo set e i primi due game delprima che il suo avversario, Hubert Hurkacz, si ritiri improvvisamente. Sorpresa in positivo invece quella di Gianluca, che in due set elimina il n.23 del mondo, Alex De Minaur.bene al di là del ritiro di Hurkacz Nei primi nove game del primo set si assiste a 5 possibilità di break da entrambe le parti (tre pere due per Hurkacz), con nessuna che però viene concretizzata. Se infatti il polacco fa valere la prima di servizio, sulla seconda concede tanto al carrarese, che in risposta sulla seconda vince 8 punti su 13.invece trova ottime percentuali sia sulla prima che sulla seconda, mettendo costantemente in difficoltà Hurkacz; il campione di Miami prova a rispondere alle variazioni di ...

