Il via oggi alla dichiarazione precompilata del modello 730 "fai da te", direttamente all'Agenzia delle Entrate (Di lunedì 10 maggio 2021) Il provvedimento n. 113064 del 7 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, ha stabilito che il contribuente può inviare telematicamente la dichiarazione precompilata accettata o modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle Entrate. Dal 19 maggio si potrà modificare, accettare o rifiutare la dichiarazione precompilata del 730 L'articolo 16-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, ha modificato l'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, il quale prevedeva che la dichiarazione precompilata venisse resa disponibile entro il 15 aprile di ciascun anno, prorogando la scadenza al 30 aprile. Tale scadenza è stata posticipata al 5 maggio solo per l'anno 2020 ed è stata poi ...

