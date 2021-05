Il sottovalutato pragmatismo di Guardiola e Tuchel

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Una curiosa coincidenza nel calendario della Premier League ci ha regalato il secondo confronto stagionale tra Manchester City e Chelsea, pochi giorni dopo che le due squadre si erano qualificate alla prossima finale di Champions League con due prestazioni abbastanza sorprendenti ma molto efficaci rispettivamente contro il PSG e il Real Madrid. Se la partita quindi da una parte poteva essere interpretata come un’anticipazione della finale, l’esigenza didi non scoprire le carte tattiche l’ha resa ancora più cervellotica dal punto di vista tattico. C’erano anche questioni di classifica da non sottovalutare: con una vittoria il City avrebbe messo in cassaforte il titolo, mentre il Chelsea aveva bisogno dei tre punti per consolidare il terzo posto in classifica. Come previsto, il massiccio turnover die ...