Gravina | «Salernitana in A? Non può avere stessa proprietà Lazio»

Nel caso di promozione in Serie A della Salernitana "tutti sanno che la Lazio e il club campano hanno la stessa proprietà e la stessa situazione di controllo non può essere mantenuta, pena la mancata iscrizione al campionato". Così ai microfoni di Radio Anch'io sport il presidente della Figc Gabriele Gravina sulla possibile promozione nella massima serie.

