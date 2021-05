Ferrari, l’auto è avvolta dalle fiamme: i proprietari scappano (VIDEO) (Di lunedì 10 maggio 2021) Una rarissima Ferrari F40 ha incredibilmente preso fuoco, mentre testava una pista giapponese. Ecco cosa è successo. Ferrari F40 in fiamme, immagine di repertorio (Google Images)Un vero e proprio prodigio della tecnica. Ferrari ha realizzato solo poco più di 1.300 modello F40 nel corso della storia, dal 1987 a oggi. Appannaggio di collezionisti milionari, il modello in questione è una rarità che vale un vero e proprio tesoro. Nelle aste specializzate, il prezzo di vendita arriva fino a 1,3 milioni di euro. In passato, sono stati acquistati esemplari anche per cifre da capogiro ancora superiori. La carrozzeria è realizzata in fibra di vetro per consentire la massima leggerezza e maneggevolezza. l’auto pesa solo 1.235 kg e può raggiungere una velocità massima di 326 km/h, con scatto ... Leggi su chenews (Di lunedì 10 maggio 2021) Una rarissimaF40 ha incredibilmente preso fuoco, mentre testava una pista giapponese. Ecco cosa è successo.F40 in, immagine di repertorio (Google Images)Un vero e proprio prodigio della tecnica.ha realizzato solo poco più di 1.300 modello F40 nel corso della storia, dal 1987 a oggi. Appannaggio di collezionisti milionari, il modello in questione è una rarità che vale un vero e proprio tesoro. Nelle aste specializzate, il prezzo di vendita arriva fino a 1,3 milioni di euro. In passato, sono stati acquistati esemplari anche per cifre da capogiro ancora superiori. La carrozzeria è realizzata in fibra di vetro per consentire la massima leggerezza e maneggevolezza.pesa solo 1.235 kg e può raggiungere una velocità massima di 326 km/h, con scatto ...

