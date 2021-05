Fermato in doppia fila trovato con dosi di cocaina: in manette (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – Un parcheggio in seconda fila e’ costato caro ad un 29enne romano che, dopo aver attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, e’ finito in manette perche’ trovato in possesso di dosi cocaina. I militari, in transito in via del Forte Braschi, ieri pomeriggio, hanno notato un SUV parcheggiato in seconda fila che ostruiva il transito regolare di altri veicoli ed hanno deciso di effettuare delle verifiche. Rintracciato il conducente, i Carabinieri hanno sottoposto ad un controllo il 29enne. Dai primi accertamenti i militari hanno appurato che l’uomo ha fornito delle generalita’ risultate false e, dopo essere stato sottoposto ad una perquisizione, e’ stato trovato in possesso di 25 dosi di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – Un parcheggio in secondae’ costato caro ad un 29enne romano che, dopo aver attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, e’ finito inperche’in possesso di. I militari, in transito in via del Forte Braschi, ieri pomeriggio, hanno notato un SUV parcheggiato in secondache ostruiva il transito regolare di altri veicoli ed hanno deciso di effettuare delle verifiche. Rintracciato il conducente, i Carabinieri hanno sottoposto ad un controllo il 29enne. Dai primi accertamenti i militari hanno appurato che l’uomo ha fornito delle generalita’ risultate false e, dopo essere stato sottoposto ad una perquisizione, e’ statoin possesso di 25di ...

