Eros, morte e ribellione: principi di verità in tempi difficili (Di lunedì 10 maggio 2021) Legare tre tematiche apparentemente distanti tra di loro è in realtà il tentativo di spiegarne la stessa comune natura di essenza. Eros e morte, e la ribellione, che sembrerebbero antitesi e contrapposizioni, sono l'uno lo specchio interiore dell'altro. Molto spesso l'uno la risposta dell'altro. Sicuramente tutti e tre figli dello spirito umano. E con buona probabilità, i principi che descrivono e alimentano i nostri tempi attuali. Quello che stupisce della natura è la somiglianza che intercorre tra dimensioni esteriormente differenti che, nel loro profondo, si scoprono genesi dello stesso grembo. D'altronde, tutta la vita è riconducibile allo stesso ritmo, è basata su omologie o analogie. L'Eros, la morte e la ribellione hanno sicuramente in ... Leggi su metropolitanmagazine

