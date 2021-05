Damiano dei Maneskin rivela a sorpresa chi è la sua fidanzata: è un volto conosciuto del web (Di lunedì 10 maggio 2021) Finora riservatissimo sulla sua vita privata - nonostante la grande curiosità dei fan - il frontman dei Maneskin Damiano David ha deciso di svelare ai suoi follower l’identità della sua fidanzata. E lo ha fatto tramite una Instagram story dove ha pubblicato una foto felicemente abbracciato a Giorgia Soleri, modella e influencer di 25 anni. Sotto l’immagine, la frase che non darebbe adito a dubbi: «Dopo quasi quattro anni si può dire, no?». La storia d’amore tra il cantante e l’influencer andrebbe dunque avanti da molto tempo e i due, al netto di qualche indiscrezione, sarebbero riusciti a tenerla riservata fino ad ora. Damiano David, 22 anni, non era mai uscito allo scoperto sulle sue relazioni, preferendo non confermare né smentire i gossip che a corrente alternata lo volevano fidanzato con la bassista e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 maggio 2021) Finora riservatissimo sulla sua vita privata - nonostante la grande curiosità dei fan - il frontman deiDavid ha deciso di svelare ai suoi follower l’identità della sua. E lo ha fatto tramite una Instagram story dove ha pubblicato una foto felicemente abbracciato a Giorgia Soleri, modella e influencer di 25 anni. Sotto l’immagine, la frase che non darebbe adito a dubbi: «Dopo quasi quattro anni si può dire, no?». La storia d’amore tra il cantante e l’influencer andrebbe dunque avanti da molto tempo e i due, al netto di qualche indiscrezione, sarebbero riusciti a tenerla riservata fino ad ora.David, 22 anni, non era mai uscito allo scoperto sulle sue relazioni, preferendo non confermare né smentire i gossip che a corrente alternata lo volevano fidanzato con la bassista e ...

Advertising

OfficialASRoma : 15 anni fa, Damiano @17Tommasi segnava l'ultimo dei suoi 21 gol in giallorosso ???? Ricordate la squadra avversaria… - BlogSeason : #StrandReleasing ha svelato il #trailer statunitense del film italiano #Favolacce con il titolo #BadTales, un dramm… - jjeon613 : in fondo capisco damiano dei maneskin e il suo desiderio di tenere nascosta la sua relazione i mean io e jessie mei… - zazoomblog : La fidanzata di Damiano dei Maneskin: chi è Giorgia e quanti anni ha [FOTO] - #fidanzata #Damiano #Maneskin: - Pastalsalmone : RT @ashcoltami: Sinceramente volando per le bambine alterate perché Damiano dei måneskin con la å ha detto di avere una relazione da 4 anni… -