Da queste mascherine può nascere un fiore (Di lunedì 10 maggio 2021) La mascherina biodegradabile di Marie Bee Bloom (foto: Marie Bee Bloom)Dai diamanti non nasce niente, cantava Fabrizio De André. Dalle mascherine, invece, nasce un bel fior, potremmo aggiungere ora. Il marchio olandese Marie Bee Bloom ha creato delle monouso in carta di riso, biodegradabili, al cui interno sono incorporati semi di fiori. Una volta utilizzate, anziché diventare rifiuti difficili da smaltire, basta piantarle e lasciare che la natura faccia il resto. Annaffiando il terreno, nel giro di tre giorni iniziano a germogliare fiori selvatici, mentre la carta di riso inizia a biodegradarsi. L'obiettivo di Marianne de Groot-Pons, creatrice del brand, è duplice: da una parte limitare l'inquinamento causato dall'uso massiccio dei dpi (assolutamente indispensabili e necessari per contenere le infezioni da Covid-19) che ha riversato nell'ambiente grandi quantità di ...

