Covid, il sistema dei colori con questi parametri non funziona più (Di lunedì 10 maggio 2021) L’estate scorsa il sistema di chiusure in base ai colori ancora non esisteva. Ora una impennata dell’Rt rischia di condannare alla chiusura una Regione Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 10 maggio 2021) L’estate scorsa ildi chiusure in base aiancora non esisteva. Ora una impennata dell’Rt rischia di condannare alla chiusura una Regione

Advertising

MSF_ITALIA : A #Gaza si è passati da meno di mille casi #Covid19 a settimana a oltre mille al giorno, con un aumento allarmante… - borghi_claudio : @cofante92 @chilisummer Infatti è quello che chiediamo. - donyp00288476 : RT @vicevongola2: 'vaccinando tutti con un vaccino che non impedisce la trasmissione, stiamo distruggendo il sistema immunitario delle pers… - ElioLannutti : Covid, il sistema dei colori con questi parametri non funziona più @sole24ore - fisco24_info : Covid, il sistema dei colori con questi parametri non funziona più: L’estate scorsa il sistema di chiusure in base… -