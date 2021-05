"Come le Brigate rosse". Davigo, l'ex segretaria e il suo compagno: parole pesantissime | Video (Di lunedì 10 maggio 2021) A Non è l'Arena su La7 l'inviato di Massimo Giletti si mette sulle tracce di Marcella Contrafatto, funzionaria del Csm sospettata dalla Procura di Roma di essere il "corvo" che ha diffuso i verbali segreti di Piero Amara spedendoli nelle redazioni del Fatto quotidiano e di Repubblica e a vari consiglieri del Consiglio superiore della magistratura nella speranza, è il sospetto degli inquirenti, di "avvelenare" il clima e far esplodere la magistratura italiana. Sullo sfondo, infatti, ci sono sempre veleni personali, guerre tra toghe, dossieraggi, nomine importantissime Come quella per il capo della Procura di Milano, da cui non a caso è partito tutto. Quei verbali sono stati consegnati nella primavera 2020 dal pm milanese Storari all'allora membro del Csm Piercamillo Davigo, di cui la Contrafatto era segretaria. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) A Non è l'Arena su La7 l'inviato di Massimo Giletti si mette sulle tracce di Marcella Contrafatto, funzionaria del Csm sospettata dalla Procura di Roma di essere il "corvo" che ha diffuso i verbali segreti di Piero Amara spedendoli nelle redazioni del Fatto quotidiano e di Repubblica e a vari consiglieri del Consiglio superiore della magistratura nella speranza, è il sospetto degli inquirenti, di "avvelenare" il clima e far esplodere la magistratura italiana. Sullo sfondo, infatti, ci sono sempre veleni personali, guerre tra toghe, dossieraggi, nomine importantissimequella per il capo della Procura di Milano, da cui non a caso è partito tutto. Quei verbali sono stati consegnati nella primavera 2020 dal pm milanese Storari all'allora membro del Csm Piercamillo, di cui la Contrafatto era. In ...

