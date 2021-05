Calcio | Primo confronto tra Zhang e l' Inter ad Appiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente ha fatto il punto della situazione con la squadraGENTILE - L'si è ritrovata adGentile per preparare la sfida di mercoledì sera a San Siro contro la Roma (arbitro ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Primo

Secondo tempo La ripresa inizia sulla falsariga deltempo con i padroni di casa che prendono ... L'Empoli sfiora il terzo gol prima con Olivieri (che da und'angolo raccoglie la respinta ma ...... Kolarov, D'Ambrosio e Ranocchia, quest'ultimo l'unico che potrebbe restare decurtandosi l'ingaggio), mentre Vidal (6,5 milioni all'anno) sarebbe ilindiziato per la cessione. Non è un problema ...Milano, 10 mag. - (Adnkronos) - L'Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa del tecnico Antonio Conte, prevista per domani alla vigilia del match con la Roma. Il club nerazzurro ha preso quest ...La decisione è stata presa dal club. Il tecnico nerazzurro analizzerà il match di San Siro solo con il canale tematico ...