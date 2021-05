Borse europee contrastate. Positiva Piazza Affari (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori guardano al rally della materie prime – con ferro e rame che hanno ritoccato i loro record – e alle dichiarazioni dei funzionari della FED sull’attuale politica monetaria ultra accomodante. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,89%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,09% a quota +111 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%. Tra i listini europei sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,14%, resta vicino alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori guardano al rally della materie prime – con ferro e rame che hanno ritoccato i loro record – e alle dichiarazioni dei funzionari della FED sull’attuale politica monetaria ultra accomodante. L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,89%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,09% a quota +111 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,90%. Tra i listini europei sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato -0,14%, resta vicino alla ...

Advertising

ForexOnlineMeIt : Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari spinta dalle banche - MKT_INS : Mattinata prudente per le borse europee, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,4% in area 24.710 punti, seguito dall’I… - doveinvestire1 : Sui #mercati stiamo assistendo ad un progresso del prezzo delle materie prime (#oro e #petrolio), da un rialzo dell… - cimbolano : Borse europee e rendimenti dei titoli di Stato in rialzo. - DubbioFilm : RT @MilanoFinanza: Borse europee e rendimenti dei titoli di Stato in rialzo -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee contrastate. Positiva Piazza Affari In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori guardano al rally della materie prime - con ferro ...

Borsa Italiana Oggi 10 maggio 2021: Ftse Mib in rialzo, azioni banche ben comprate Lo stesso segno positivo dovrebbe caratterizzare anche le altre borse europee. Il contesto di riferimento è incoraggiante. La borsa di Wall Street, infatti, ha chiuso la seduta di venerdì con gli ...

Borse, Europa incerta a inizio settimana. Piazza Affari di buon passo con Bper Il Sole 24 ORE Borsa Milano in cauto rialzo, banche raccolte, vola Astm, giù Juve, corre Cairo MILANO, 10 maggio (Reuters) - Prosegue in contenuto rialzo Piazza Affari, mentre scendono lievemente le altre borse europee. Il clima sui mercati è comunque globalmente positivo: a Wall Street venerdì ...

Borse europee contrastate. Positiva Piazza Affari In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia.

In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari , che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori guardano al rally della materie prime - con ferro ...Lo stesso segno positivo dovrebbe caratterizzare anche le altre. Il contesto di riferimento è incoraggiante. La borsa di Wall Street, infatti, ha chiuso la seduta di venerdì con gli ...MILANO, 10 maggio (Reuters) - Prosegue in contenuto rialzo Piazza Affari, mentre scendono lievemente le altre borse europee. Il clima sui mercati è comunque globalmente positivo: a Wall Street venerdì ...In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia.