Anticipazioni Uomini e Donne del 10/05/2021: una dama si prende un clamoroso due di picche, un’altra scoppia in lacrime (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella giornata di ieri, 9 maggio e di oggi, 10 maggio, sono state registrate due nuove puntate di Uomini e Donne, lo storico dating show di Canale 5. Protagonisti delle puntate la disperazione di Gemma Galgani, la sofferenza di Elisabetta per Luca Cenerelli e la nuova conoscenza di Ida Platano. A fornirci le Anticipazioni di quello che succederà, le colleghe de IlVicoloDelleNews.it: Ieri: Gemma era disperata, perché ha rivelato di iniziare a sentire qualcosa per Aldo che va al di là di una semplice amicizia, ma lui è voluto uscire con Isabella. Isabella però si è tirata indietro. Non si è dichiarata così interessata a lui e ha visto del coinvolgimento tra di loro. Dopo ciò Gemma ed Aldo sono usciti insieme la sera, hanno visto la puntata di Amici “vicini vicini” ma la dama ha denunciato il fatto che lui è stato un po’ ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella giornata di ieri, 9 maggio e di oggi, 10 maggio, sono state registrate due nuove puntate di, lo storico dating show di Canale 5. Protagonisti delle puntate la disperazione di Gemma Galgani, la sofferenza di Elisabetta per Luca Cenerelli e la nuova conoscenza di Ida Platano. A fornirci ledi quello che succederà, le colleghe de IlVicoloDelleNews.it: Ieri: Gemma era disperata, perché ha rivelato di iniziare a sentire qualcosa per Aldo che va al di là di una semplice amicizia, ma lui è voluto uscire con Isabella. Isabella però si è tirata indietro. Non si è dichiarata così interessata a lui e ha visto del coinvolgimento tra di loro. Dopo ciò Gemma ed Aldo sono usciti insieme la sera, hanno visto la puntata di Amici “vicini vicini” ma laha denunciato il fatto che lui è stato un po’ ...

Advertising

IsaeChia : #Anticipazioni #UominieDonne del 10/05/2021: una dama si prende un clamoroso due di picche, un'altra scoppia in lac… - infoitcultura : Uomini e donne oggi, anticipazioni e puntata in diretta streaming con Video Witty TV | 10 maggio 2021 - infoitcultura : Uomini e donne anticipazioni: Riccardo smaschera Roberta, rissa in studio - gavarota : RT @BlogUomini: Anticipazioni Uomini e donne. Riccardo Guarnieri smaschera tutti, lite in studio - zazoomblog : Uomini e Donne Riccardo e Armando: rissa sfiorata «Lo ha detto Roberta» ANTICIPAZIONI - #Uomini #Donne #Riccardo… -