Tancredi commenta la sua eliminazione da Amici | il dettaglio che nessuno sa sul suo arrivo nel programma

Non solo Serena Marchese, anche Tancredi ha dovuto dire addio al sogno di arrivare in finale ad Amici 20. Il cantante di Las Vegas ha spiegato perché per lui la scuola di Kween Mary è stata importante. "Me lo aspettavo, anche da più di due settimane. Qui sono riuscito a parlare. Prima parlavo poco, soprattutto in contesti dove la parola conta tanto, tipo il contesto scolastico. A scuola ero molto chiuso. Vivevo molte cose come fossero forzature. Qui mi sono aperto. Se mi facevano delle domande ero tranquillo. Quindi sono felice sono più sereno. Volevo ringraziarti Maria, perché hai visto qualcosa in me. Sei stata una delle prima a vederci qualcosa. Capire che quello che faccio piace a una del tuo calibro mi ha fatto molto piacere. Mi sono detto 'ok sono sulla giusta strada'. Non so cos'altro dire se non che vi voglio bene tanto. Per fortuna non sono ...

