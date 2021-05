Spari a Times Square, ferite 2 donne e bimba 4 anni (Di domenica 9 maggio 2021) Due donne e una bimba di quattro anni sono rimaste ferite in una sparatoria a Times Square, una delle piazze più famose del mondo. Lo riferiscono i media Usa. Le tre persone colpite sono state ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Duee unadi quattrosono rimastein una sparatoria a, una delle piazze più famose del mondo. Lo riferiscono i media Usa. Le tre persone colpite sono state ...

