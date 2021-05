Rosalinda Cannavò parla degli hater e svela gli attuali rapporti con Dayane Mello (Di domenica 9 maggio 2021) Rosalinda Cannavò intervistata in diretta da Casa Chi, ha parlato degli hater che quotidianamente le scrivono cose agghiaccianti sia in privato che pubblicamente, specie dopo la fine del Grande Fratello Vip e l’inizio della sua storia con Andrea Zenga. Rosalinda Cannavò parla degli spregevoli insulti degli hater Da anni mi faccio un po’ portavoce delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 9 maggio 2021)intervistata in diretta da Casa Chi, hatoche quotidianamente le scrivono cose agghiaccianti sia in privato che pubblicamente, specie dopo la fine del Grande Fratello Vip e l’inizio della sua storia con Andrea Zenga.spregevoli insultiDa anni mi faccio un po’ portavoce delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - redazioneiene : Amici #Zengavo, fate diventare Rosalinda un meme vivente! Ecco lo scherzo di @NicDeDevitiis con la complicità di An… - redazioneiene : Gelosia level…? Ecco @14Adua Rosalinda come non l’avete mai vista! Lo scherzo di @nicdedevitiis con Andrea Zenga… - liarafffy : RT @Antonia86307971: Chi è capace di fare scoppiare i fegati delle frustrate con due storie e una palma? E perché proprio Rosalinda Cannavò… - blogtivvu : Rosalinda Cannavò parla degli hater e svela gli attuali rapporti con Dayane Mello -