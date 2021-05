Resident Evil Village | la recensione per PC – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 9 maggio 2021) Nathan Winters si ritrova coinvolto in un nuovo incubo, stavolta sullo sfondo di un misterioso villaggio esteuropeo: ladiper PC.. L’inquietante favola che Mia racconta a sua figlia Rose durante l’affascinante introduzione del gioco, narrata in maniera eccellente dalla voce di Katia Sorrentino, si pone come un incipit perfetto anche per ladiper PC, che arriva dopo la puntuale ed esaustiva analisi della versione. C’era una volta una serie survival horror che aveva bisogno di essere ripensata perché, nel frattempo, lo scenario era profondamente cambiato; e così gli sviluppatori … Recensioni giochi PC WindowsRead More L'articolo ...