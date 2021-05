Problema gastrointestinale per Strootman. Non sarà nemmeno in panchina con il Sassuolo (Di domenica 9 maggio 2021) Assenza dell’ultima ora per Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa non potrà contare su Kevin Strootman nonostante l’olandese sia stato convocato nella giornata ieri. Il centrocampista nella notte ha avuto un Problema gastrointestinale ed è stato lasciato a riposo per la partita contro il Sassuolo. Niente a che vedere col Covid, in quanto il giocatore è negativo al tampone. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 9 maggio 2021) Assenza dell’ultima ora per Davide Ballardini. Il tecnico del Genoa non potrà contare su Kevinnonostante l’olandese sia stato convocato nella giornata ieri. Il centrocampista nella notte ha avuto uned è stato lasciato a riposo per la partita contro il. Niente a che vedere col Covid, in quanto il giocatore è negativo al tampone. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

