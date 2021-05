Nick Kamen | la dolorosa confessione della fidanzata sulla malattia

Leggi su dilei

(Di domenica 9 maggio 2021) Lucinda Cary,di, racconta la battaglia dell’ex modello contro il cancro, gli ultimi momentisua vita e il modo in cui, con coraggio, ha affrontato una diagnosi terribile. La Cary, montatrice e regista, è stata legata per 15 anni all’ex cantante, scomparso a soli 59 anni. Insieme a lui ha affrontato la prova più dura, quando tre anni fa i medici gli hanno diagnosticato un cancro in stadio terminale. Lucinda ha spiegato in una lunga intervista al MailOnline, cheera consapevole di quale fosse il suo destino, nonostante ciò era sereno. “era una persona incredibile – ha svelato – è stato davvero stimolante stare con lui durante la sua. Tante le emozioni negli ultimi tre anni, ma di sicuro non avrebbe potuto vivere con più ...