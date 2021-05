Advertising

infoitsport : Moviola Serie A: il Var assegna il gol a Lozano e il rigore all'Inter - brighe : @mirkonicolino @MarcelloChirico La serie A senza la Juve chi la guarda? Già solo per gli episodi da moviola perdere… - sportface2016 : #InterSampdoria, rigore col #Var: gol di #Lautaro, il video - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: rigore per il Bologna. Il Var assegna il gol di Lozano: Si apre oggi la 35a giornata di S… - DaRealSlimSulis : @MirkoPaperini @leledam_ @Alfonso04642363 @FBiasin PS lascio qui questo per quelli che vivono nel mondo reale. -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Serie

Corriere dello Sport.it

Spezia - Napoli 1 - 4: Irrati annulla il gol di Lozano, poi Var e retromarcia La partita di La Spezia fila via senza grossi episodi. Napoli sul filo del fuorigioco in tre occasioni su quattro, sui gol.Allo stadio Ferraris, il match valido per la 35ª giornata diA 2020/2021 tra Genoa e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio 'Ferraris', Genoa e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 35ª giornata dellaA ...Sia la rete dell'attaccante azzurro contro lo Spezia che il penalty contro la Sampdoria non erano stati inizialmente concessi ...L’episodio chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Genoa Sassuolo L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa e Sassuolo, valido per la 35ª giornata della Serie ...