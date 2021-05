Monitorava polizia e carabinieri con un drone | preso pusher “2 0” a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un controllo in vico dei Candelari presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno rinvenuto 5 involucri con 130 grammi di eroina, 1755 euro e unprofessionale. Gianluca Saulino, 43 anni, una sorta di2.0, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo con un sofisticatoprofessionale teneva sotto controllo i movimenti delle forze dell’ordine. Gli investigatori non escludono che l’uomo, prendendo spunto dagli innovativi progetti di Amazon, consegnasse anche la droga ai suoi clienti con quel, il cui pilotaggio è consentito solo dopo il conseguimento di un corso di ...