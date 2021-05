Madrid: Zverev campione, Berrettini si arrende al 3° set (Di domenica 9 maggio 2021) Alexander Zverev vince il Masters 1000 di Madrid per la seconda volta. In finale il tedesco ha sconfitto Berrettini al 3° set Alexander Zverev è il campione di Madrid. Il tedesco in finale ha sconfitto in rimonta per 6-7(8-10) 6-4 6-3 Matteo Berrettini, crollato nel 3° set. Per il tedesco si tratta 15° trofeo conquistato in carriera, il 4° Masters 1000 su otto finali disputate. Per Zverev si tratta del secondo titolo nella capitale spagnola dopo quello del 2018. Si tratta inoltre del suo secondo titolo stagionale dopo la vittoria ad Acapulco lo scorso febbraio. Niente da fare invece per Berrettini, giunto alla sua prima finale in un Masters 1000. Il tennista romano si può consolare con il raggiungimento della nona posizione nel ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021) Alexandervince il Masters 1000 diper la seconda volta. In finale il tedesco ha sconfittoal 3° set Alexanderè ildi. Il tedesco in finale ha sconfitto in rimonta per 6-7(8-10) 6-4 6-3 Matteo, crollato nel 3° set. Per il tedesco si tratta 15° trofeo conquistato in carriera, il 4° Masters 1000 su otto finali disputate. Persi tratta del secondo titolo nella capitale spagnola dopo quello del 2018. Si tratta inoltre del suo secondo titolo stagionale dopo la vittoria ad Acapulco lo scorso febbraio. Niente da fare invece per, giunto alla sua prima finale in un Masters 1000. Il tennista romano si può consolare con il raggiungimento della nona posizione nel ...

