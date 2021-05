L’ufficio legale ha dato l’ok ma la Uefa non sa se escludere Real Barça e Juve dalla Champions (Di domenica 9 maggio 2021) Tuonò tanto ma è molto probabile che non pioverà. La Uefa, soprattutto Ceferin, ha alzato la voce nei confronti di Real Madrid Barcellona e Juventus i tre club che non vogliono saperne di abbandonare il progetto Superlega. È però difficile ipotizzare che si arrivi a una esclusione di un anno – o due – dalla Champions League. Qualcuno ha persino avuto l’ardire di ipotizzare una esclusione della Juventus dalla Serie A. La Uefa intende mettere pressione ai tre club, ha anche esplorato la possibilità di tutelare legalmente la decisione di escludere i disobbedienti. Non sarebbe, secondo gli esperti legali della Uefa, in contraddizione con le regole europee della concorrenza. Sarebbe una decisione difendibile. Quel che però ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 maggio 2021) Tuonò tanto ma è molto probabile che non pioverà. La, soprattutto Ceferin, ha alzato la voce nei confronti diMadrid Barcellona entus i tre club che non vogliono saperne di abbandonare il progetto Superlega. È però difficile ipotizzare che si arrivi a una esclusione di un anno – o due –League. Qualcuno ha persino avuto l’ardire di ipotizzare una esclusione dellantusSerie A. Laintende mettere pressione ai tre club, ha anche esplorato la possibilità di tutelare legalmente la decisione dii disobbedienti. Non sarebbe, secondo gli esperti legali della, in contraddizione con le regole europee della concorrenza. Sarebbe una decisione difendibile. Quel che però ...

