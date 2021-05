LIVE Berrettini-Zverev 7-6 4-6 2-1 | Finale Masters1000 Madrid in DIRETTA | l’azzurro conduce il terzo set

Leggi su oasport

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Back di rovescio in rete delche non sfrutta la palla break. AD-40 CHE ERRORE DI!!!! Diritto sul nastro dal centro del campo conbattuto. 40-40 Servizio esterno e diritto in contropiede di. 40-AD BREAK POINT! ALTRO DOPPIO FALLO! 40-40 Brutto errore dicon il diritto a sventaglio in uscita dal servizio. 40-30 Servizio vincente del tedesco. 30-30 DOPPIO FALLO! Il #6 del match. 30-15 Scappa via il diritto del. 15-15 Bravissimocon il diritto ad aprirsi il campo e poi chiudere lungolinea. 15-0 Diritto di poco a lato didal centro del ...