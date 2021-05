Lampedusa | 14 sbarchi in 18 ore | oltre 1 400 gli arrivi nell’hotspot

(Di domenica 9 maggio 2021) Nuovo maxi sbarco a, il quinto consecutivo nel giro di poche ore. Le motovedette della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza hanno sbarcato sul molo Favaloro 398 migranti di varie nazionalità, di cui 24 donne e 6 bambini. Il peschereccio in ferro in avaria, intercettato a circa tre miglia da, è stato il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa sbarchi

PALERMO, 09 MAG Una nuova ondata di, in coincidenza con il miglioramento delle condizioni meteo e con il surriscaldamento delle relazioni diplomatiche con la Libia, rilancia l'emergenza immigrazione nel Canale di ...Proseguono senza sosta glisull'isola di. Sono saliti a 14 gliin 18 ore che hanno portato a oltre 1.400 gli arrivi nell'hotspot. "È necessario un incontro col presidente ...Quando le motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza si sono trovate ieri mattina davanti all’ennesimo barcone stracarico di migranti, 398 per la precisione, compresi 6 bambini e 24 donn ...Una nuova ondata di sbarchi a Lampedusa, in coincidenza con il miglioramento delle condizioni meteo e con il surriscaldamento delle relazioni diplomatiche con la Libia, rilancia l'emergenza immigrazio ...