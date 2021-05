La Compagnia del Cigno Sofia, Chiara Pia Aurora operata al cuore: il racconto (Di domenica 9 maggio 2021) News L’attrice e musicista ha svelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico a soli 12 anni per un problema cardiaco Pubblicato su 9 Maggio 2021 Chiara Pia Aurora è Sofia in La Compagnia del Cigno, anche nella seconda stagione. Lei è la componente dell’orchestra che suona il violoncello, ma nella sua ultima intervista non ha parlato dell’amore per la musica. Non solo, almeno. L’attrice ha svelato di essere stata operata al cuore quando aveva 12 anni. Il racconto è arrivato dalle pagine di Di Più, a cui Chiara Pia Aurora ha spiegato che rischiava di morire di infarto se non si fosse sottoposta all’intervento chirurgico. Il problema che l’ha colpita riguarda l’aorta, che si stava ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) News L’attrice e musicista ha svelato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico a soli 12 anni per un problema cardiaco Pubblicato su 9 Maggio 2021Piain Ladel, anche nella seconda stagione. Lei è la componente dell’orchestra che suona il violoncello, ma nella sua ultima intervista non ha parlato dell’amore per la musica. Non solo, almeno. L’attrice ha svelato di essere stataalquando aveva 12 anni. Ilè arrivato dalle pagine di Di Più, a cuiPiaha spiegato che rischiava di morire di infarto se non si fosse sottoposta all’intervento chirurgico. Il problema che l’ha colpita riguarda l’aorta, che si stava ...

