Infortunio Ibanez | affaticamento muscolare per il difensore

(Di domenica 9 maggio 2021) della Roma che è stato sostituito a fine primo tempo. Dentro Juan Jesus Nuovi problemi per la difesa della Roma. Rogersi è fermato durante il match contro il Crotone ed è rimasto negli spogliatoi all’intervallo. Ilex Atalanta ha sentito une per sicurezza non è stato rischiato nella ripresa del match dell’Olimpico. Al suo posto è entrato Juan Jesus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

stefanoroma27 : @RInfascelli @danielelozzi @aleaus81 Fuori Ibanez per infortunio muscolare così per la cronaca - FNenniDaddi : Ibanez altro infortunio...@aleaus81 ditemi se è una cosa normale...serve bangsbo e tutto nuovo lo staff medico -

In porta ci sarà Fuzato , in difesa vista la squalifica di Mancini e l'di Smalling scendono in campo Kumbulla enella linea a quattro con i due terzini Karsdorp e Reynolds. A ......è in grande emergenza dopo l'di Smalling, che si aggiunge alla lunga lista di assenti. Con i pitagorici mancherà anche lo squalificato Mancini, in difesa spazio a Kumbulla, Fazio e. ...Diretta Roma Crotone. Streaming video e tv del match valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A ...Roger Ibanez è stato costretto al cambio a causa di un infortunio durante Roma-Crotone. Le condizioni del difensore giallorosso ...