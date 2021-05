Il Var e il Siviglia frenano la rincorsa del Real Madrid (Di domenica 9 maggio 2021) Madrid (SPAGNA) - All'indomani del nulla di fatto del Camp Nou tra Barça e Atletico , il Real manca l'aggancio in vetta ai cugini colchoneros facendosi fermare sul 2 - 2 dal Siviglia . Gara che farà ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021)(SPAGNA) - All'indomani del nulla di fatto del Camp Nou tra Barça e Atletico , ilmanca l'aggancio in vetta ai cugini colchoneros facendosi fermare sul 2 - 2 dal. Gara che farà ...

