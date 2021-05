I programmi in tv oggi, 10 maggio 2021: film, intrattenimento e attualità (Di lunedì 10 maggio 2021) Su Rai Uno Chiamami ancora amore, su Canale 5 L’Isola dei famosi. Guida ai programmi Tv della serata del 10 maggio 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 10 maggio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due alle 21.20 va in onda A Napoli non piove mai. Barnaba soffre della Sindrome di Peter Pan e Sonia di quella di Stendhal, mentre Jacopo si sente costantemente abbandonato. Il loro incontro porta questi tre personaggi a superare le rispettive fobie e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piova mai. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 maggio 2021) Su Rai Uno Chiamami ancora amore, su Canale 5 L’Isola dei famosi. Guida aiTv della serata del 10Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 10? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due alle 21.20 va in onda A Napoli non piove mai. Barnaba soffre della Sindrome di Peter Pan e Sonia di quella di Stendhal, mentre Jacopo si sente costantemente abbandonato. Il loro incontro porta questi tre personaggi a superare le rispettive fobie e affrontare la vita con ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piova mai. ...

albertoangela : Oggi ho incontrato virtualmente alcuni licei italiani per parlare della Roma di Nerone e del grande incendio del 64… - restl355 : Per oggi, ormai ieri, mi ero fatta così tanti programmi che ancora non sono arrivata neppure a metà - infoitcultura : Stasera in tv, i programmi di oggi domenica 9 maggio: 12 anni schiavo su Rete 4: le curiosità sul film che non sape… - benedettacosmi : RT @FondazioneGCini: Pel'#8marzo, il Gruppo 24 Ore dedica diverse iniziative Nell'inserto culturale di oggi de @sole24ore figura un pezzo d… - SchirruLaura : RT @bioccolo: non solo un cambiamento nell'organizzazione del lavoro ma un cambiamento nella leadership e anche nell'attribuzione del lavor… -