Gli Stati Uniti d’Europa sono una realtà?

(Di domenica 9 maggio 2021) La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un’Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche (…)” disse Robert Schuman, il 9 maggio di 71 anni fa. E oggi festeggiamo l’Europa forte, decisiva, rispettata, e rispettabile. Una comunità pronta a lottare a fianco dei diritti e della democrazia ovunque nel mondo. Perchè non era scontata. Non era scontato che uno Stato rinunciasse a parte della propria sovranità nazionale in seguito a una Guerra Mondiale; non era scontato che dei Paesi si alleassero anzitutto economicamente, e in secondo luogo politicamente. Noi siamo la dimostrazione del “Whatever it takes” per la pace, al di là di qualsivoglia forma di nazionalismo, anche quello più estremo. Una pace tra l’altro vincolata a un ...